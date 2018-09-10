СМИ узнали о проблеме во время матча Украина — Словакия

В первом тайме матча Украина — Словакия был спущен мяч, жаловались игроки нашей команды / Reuters

Игроки сборной Украины жаловались, что в первом тайме матча против Словакии в новейшем европейском турнире — Лиге наций, был спущен мяч.

Во втором тайме проблему постарались устранить, говорится в сюжете программы "ПроФутбол" на телеканале "2+2".

"Ребята жаловались, что мяч спущен был… Та я особо с мячом и не встречался", — рассказал вратарь и капитан нашей сборной Андрей Пятов.

Напомним, сборная Украины во Львове победила Словакию со счетом 1:0. Игра проходила на "Арене Львов" при пустых трибунах из-за использования фанатами в Киеве запрещенной символики на матче нашей страны против Испании в квалификации к Евро-2016.