Украина - Словакия - 1:0. Видео гола матча Лиги наций

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В рамках матча Лиги наций Украина во Львове минимально победила Словакию.

На 80-й минуте поединка Виктор Цыганков заработал пенальти, который реализовал Андрей Ярмоленко, сумев пробить Мартина Дубравку.

В первом матче Лиги наций Украина в гостях обыграла Чехию (2:1).

После 2-х матчей турнира Украина набрала максимум очков - 6. У Словакии и Чехии сейчас 0.

Украина - Словакия 1:0

Дата проведения: 9 сентября, 16.00, "Арена Львов"

Гол: 1:0 - 80, пенальти Ярмоленко.

Украина - Пятов, Ракицкий, Матвиенко, Бурда, Караваев, Малиновский (Зинченко, 71), Степаненко (Сидорчук, 86), Марлос, Коноплянка (Цыганков, 78), Ярмоленко, Яремчук.

Словакия - Дубравка, Шкртел, Губочан, Шкриньяр, Шатка, Гамшик, Лоботка, Вайсс (Руснак, 70), Куцка (Грегуш, 78), Мак, Немец (Дуда, 65).

Предупреждения:

Губочан (16), Коноплянка (64), Дуда (74), Сидорчук (90).

Напомним, после победного для сборной Украины выездного матча против команды Чехии в рамках Лиги наций восемь болельщиков сборной Украины были задержаны чешской полицией.