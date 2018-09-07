В Чехии наказали фанатов сборной Украины после матча Лиги наций

7 сентября 2018, 14:56

Переговоры с чешской полицией продолжались до двух часов ночи.

  • Лига наций: Чехия - Украина Reuters
  • Лига наций: Чехия - Украина Reuters
  • Лига наций: Чехия - Украина Reuters
  • Лига наций: Чехия - Украина Reuters
  • Лига наций: Чехия - Украина Reuters
  • Лига наций: Чехия - Украина Facebook М.Реуцкого
  • Лига наций: Чехия - Украина Facebook М.Реуцкого
  • Лига наций: Чехия - Украина Facebook М.Реуцкого
После победного для сборной Украины выездного матча против команды Чехии в рамках Лиги наций восемь болельщиков сборной Украины были задержаны чешской полицией.

Несколько украинских фанатов были задержаны прямо на стадионе, когда радуясь победе сборной, выскочили за пределы ограждения.

По данным Федерации футбола Украины, переговоры с полицией продолжались до двух часов ночи, после чего фанаты были отпущены и смогут вернуться на родину.

При этом чешские правоохранители выписали штрафы украинским фанатам, которые пришлось оплатить.

Отметим, что в Сети было выложено видео задержания украинских фанатов чешской полицией.

Напомним, ранее Андрей Шевченко прокомментировал триумф сборной Украины в матче Лиги наций.

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сборная Украины Чехия фанаты Лига наций
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