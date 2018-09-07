"Знали свои сильные качества": Шевченко прокомментировал триумф сборной Украины в матче Лиги наций

Сборная Украины в матче против Чехии выглядела очень хорошо, отметил Андрей Шевченко / ffu.ua

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко сообщил, что в матче первого тура группового этапа новейшего европейского турнира — Лиги наций, против Чехии игроки украинской команды маневрировали, правильно располагались, знали свои сильные качества.

Наша сборная выглядела очень хорошо, рассказал специалист на послематчевой пресс-конференции, говорится на сайте Федерации футбола Украины.

"У нас есть много хороших, техничных игроков в средней линии, которые хорошо маневрируют, умело играют в короткий и средний пас, при этом легко преодолевают пространство между линиями. За счет этого мы создали большое количество моментов", — отметил наставник.

Напомним, 6 сентября в чешском городе Угерске-Градиште прошел поединок первого тура группового этапа Лиги наций в рамках лиги В между сборными Чехии и Украины. Игра прошла на поле стадиона им. Мирослава Валенты и завершилась со счетом 1:2 в пользу украинцев.