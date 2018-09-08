Украина – Словакия: прогноз букмекеров, где смотреть матч второго тура Лиги наций

Сборная Украины после матча с чехами / Reuters

В субботу, 9 сентября, сборная Украины сыграет второй матч в рамках Лиги наций. Подопечные Андрея Шевченко на поле "Арены Львов" встретятся с командой Словакии.

Отметим, что в этот раз украинские футболисты окажутся без поддержки своих болельщиков, ведь согласно решению Дисциплинарного комитета УЕФА, за использование фанатами запрещенной символики на матче Украина – Испания в квалификации к Евро-2016 в Киеве, украинская дружина должна сыграть свой домашний поединок при пустых трибунах.

Отметим, что словаков, в отличие от сборной Чехии, по праву можно назвать более сильным соперником. Наверняка попробует попортить нервы украинцам главная знаменитость сборной Словакии Марек Гамшик, да и другие "звезды" команды Яна Козака – Дубравка, Вайсс, Шкртел и Куцка могут доставить много неприятностей любому сопернику.

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При этом подопечные Андрея Шевченко понесли потерю накануне матча со словаками. У защитника греческого ПАОКа Евгения Хачериди диагностировали растяжение мышцы бедра, которое он получил на тренировке, поэтому он был вынужден покинуть расположение главной команды страны.

По прогнозу букмекеров, украинская дружина является фаворитом предстоящего поединка. Победа команды Шевченко оценивается коэффициентом 2,00, сборной Словакии – 4,20, а ничья оценивается в 3,40.

Ориентировочные составы:

Украина: Лунин, Матвиенко, Ракицкий, Бурда, Караваев, Степаненко, Малиновский, Коноплянка, Ярмоленко, Марлос, Яремчук.

Словакия: Дубравка, Шкртел, Мазань, Губочан, Шатка, Куцка, Грошовски, Гамшик, Руснак, Вайсс, Немец.

Матч между сборными Украины и Словакии обслужит греческая судейская бригада во главе с 39-летним Анастасиосм Сидиропулосом.

Игра Украина — Словакия начнется в 16:00, прямая трансляция на телеканалах "Украина" и "Футбол 1".

Напомним, 6 сентября в чешском городе Угерске-Градиште прошел поединок первого тура группового этапа Лиги наций в рамках лиги В между сборными Чехии и Украины. Игра прошла на поле стадиона им. Мирослава Валенты и завершилась со счетом 1:2 в пользу украинцев.