Шевченко озвучил фамилии игроков сборной Украины на ближайшие матчи

Шевченко принял решение по составу сборной / Фото: ФФУ

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко назвал состав футболистов, которые будут принимать участие в игре против Италии, а также в поединке Лиги наций с Чехией.

Национальную сборную на международных полях будут представлять 23 игрока. Об этом сообщает официальный сайт Федерации футбола Украины.

Вратари: Андрей Пятов (Шахтер), Денис Бойко (Динамо), Андрей Лунин (Леганес).

Защитники: Ярослав Ракицкий, Сергей Кривцов, Богдан Бутко, Николай Матвиенко (все— Шахтер), Никита Бурда (Динамо), Александр Караваев (Заря), Василий Кравец (Луго), Игорь Пластун (Гент), Евгений Макаренко (Андерлехт).

Полузащитники: Евгений Коноплянка (Шальке), Андрей Ярмоленко (Вест Хэм), Тарас Степаненко, Марлос (оба — Шахтар), Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Виталий Буяльский (все— Динамо), Александр Зинченко (Манчестер Сити), Руслан Малиновський (Генк), Иван Петряк (Ференцварош).

Нападающие: Роман Яремчук (Гент), Артем Беседин (Динамо).

Матч против Италии украинская команда проведет 10 октября, игра против Чехии состоится 16 октября.

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