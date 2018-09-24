Защитник сборной Хорватии сознался, почему проигнорировал рукопожатие с Путиным

Пиварич решил не задерживать команду, поэтому проигнорировал Путина / Фото: Instagram/Иосиф Пиварич

Защитник сборной Хорватии Йосиф Пиварич пояснил причины своего весьма странного поступка, когда во время ЧМ-2018 в Москве отказался пожать руку президенту России Владимиру Путину.

"Как вы помните, тогда пошел очень сильный дождь. Я был третьим или четвертым после нашего капитана Луки Модрича и хотел тоже протянуть руку Путину, но в этот момент он развернулся, и я прошел мимо. Не хотел задерживать процесс", — рассказал футболист в интервью порталу Футбол 24.

Пиварич откровенно высказался о скандале с Домагоем Видой и Огненом Вукоевичем, которые попали в опалу в России из-за видео со словами "Слава Украине!"

"Вида забил гол России, потом забил им в серии пенальти. И он не думал, что из этой истории сделают какую-то проблему. Он хотел поздравить своего друга. Если бы Домагой знал, что будет такой скандал, то, наверное, этого не говорил бы. Но все, в том числе и в Хорватии, знают, как он любит Украину. Он много здесь прожил. ФИФА трактовала это как некое подстрекательство и провоцирование. И, насколько я понимаю, по правилам ФИФА, Виду могли наказать. У Вукоевича сразу забрали аккредитацию. А Вида тогда оперативно извинился, и к нему не применяли санкции", — заявил хорват.

Напомним, форвард санкт-петербургского "Зенита" и сборной России Артем Дзюба рассказал своей реакции и реакции своих партнеров на выкрик "Слава Украине" защитника сборной Хорватии Домагоя Виды, которого грозился "вбить в землю".