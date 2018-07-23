"Хотелось выйти и вбить в землю". Дзюба рассказал о реакции сборной России на выкрик Виды "Слава Украине"

Форвард санкт-петербургского "Зенита" и сборной России Артем Дзюба рассказал своей реакции и реакции своих партнеров на выкрик "Слава Украине" защитника сборной Хорватии Домагоя Виды.

Соответствующее сообщение было опубликовано в понедельник, 23 июля, на официальном интернет-портале клуба.

"Все думали, что англичане их сметут, а они прошли дальше. Но из-за Виды и Вукоевича. Их выступление очень сильно нас взбесило еще в автобусе. Первая реакция — хотелось выйти и вбить Виду в землю. Но потом остыли немножко. Потом он принес извинения, так что злости на него не держу. Он не ведает, что творит", — цитирует Дзюбу сайт питерцев.

Напомним, сразе после выигранного хорватами у россиян матча 1/4 финала мирового футбольного первенства Вида и член тренерского штаба сборной Огнен Вукоевич записали видеоролик, в котором игрок прокричал "Слава Украине!". Немедленно вспыхнул скандал. Дисциплинарный комитет ФИФА вынес предупреждение Домагою Виде − "за политический жест", а Огнен Вукоевич был оштрафован на крупную сумму денег. Позже Хорватская федерация футбола и вовсе уволила его с должности члена тренерского штаба сборной. Президент ФФУ Андрей Павелко предложил компенсировать Вукоевичу сумму штрафа, однако тот отказался от такой помощи.