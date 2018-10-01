"Арсенал-Киев" назначил нового главного тренера

Вячеслав Грозный / football.ua

Новым главным тренером ФК "Арсенал-Киев" стал известный украинский специалист Вячеслав Грозный.

О назначении Грозного сообщает официальный сайт киевского клуба.

Отметим, что 62-летний специалист уже в третий раз встал у руля "канониров". Грозный возглавлял "Арсенал" с 2002 по 2004 год, а также в 2010 году. При этом по итогам 2002 года Грозного признали лучшим тренером Украины.

С начала сезона 2018/2019 команду возглавлял бывший игрок сборной Италии, итальянских "Ювентуса" и "Лацио", "Олимпика" из Марселя, экс-тренер французского "Аяччо" Фабрицио Раванелли. Однако по итогам 10 туров УПЛ "Арсенал-Киев" занимает последнее, 12 место в турнирной таблице, имея в активе лишь 4 набранных очка. При этом в матче 10-го тура против "Динамо" действиями "канониров" с тренерского мостика руководил и.о. обязанности главного тренера Владислав Гуменюк.