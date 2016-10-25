Экс-тренер "Днепра" возглавил тбилисское "Динамо"

Украинский тренер Вячеслав Грозный возглавил грузинский клуб "Динамо" (Тбилиси).

Об этом идет речь в сообщении на сайте клуба.

Сообщается, что соглашение, которое было подписано между украинским специалистом и клубом, будет рассчитано на три года по схеме "1+2". Ранее отмечалось, что Грозный приступит к работе аж в январе 2017 года, однако стороны изменили решение и специалист приступит к работе уже в ближайшее время.

После девяти туров тбилисское "Динамо" занимает вторую строчку в чемпионате, отставая от первого места на шесть очков.

Напомним, ранее Грозный жаловался, что в "Говерлы" ему 14 месяцев не платили зарплату.

Фото: fcdinamo.ge.