Герой матча: в игре чемпионата Бельгии украинец оформил дубль и получил красную карточку

Руслан Малиновский / krcgenk.be

Настоящим героем матча в чемпионате Бельгии стал украинский футболист Генка Руслан Малиновский.

Украинский полузащитник оформил дубль в матче Гента (2:1).

На 43-й минуте украинец реализовал пенальти, открыв счет в матче. Уже через 3 минуты Малиновский удвоил преимущество своей команды дальним ударом.

Отметим, что на этом "подвиги" Малиновского не закончились. На 4-й компенсированной минуте украинец получил прямую красную карточку и был удален с поля.

В итоге его команда победила - 2:1. Второй гол Руслана стал 14-м для него в сезоне в 44 матчах. Он также отдал 13 голевых передач, всего на его счету 27 очков по системе "гол+пас" за Генк в нынешнем сезоне.

Напомним, ранее Малиновского назвали в числе самых результативных игроков сборной Украины по системе гол + пас.