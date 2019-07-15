Сборная России выиграла мужскую Лигу Наций

волейбольную Лигу наций выиграли россияне / Рейтинг Букмекеров

В американском Чикаго завершился финальный турнир шести лучших сборных мужской волейбольной Лиги Наций. В решающем матче за трофей сошлись сборные США и России.

Первый сет выиграли гости со счетом 25:23, а во втором сильнее были хозяева площадки 25:20. А затем две следующие партии были за волейболистами России 25:21 и 25:20.

Таким образом россияне второй год подряд стали победителями мужской Лиги Наций.

В матче за третье место сборная Польши обыграла Бразилию.

Лига Наций. Мужчины. Финальный турнир

Финал

Россия - США - 3:1 (25:23, 20:25, 25:21, 25:20)

Матч за 3 место

Польша - Бразилия - 3:0 (25:17, 25:23, 25:21)

Напомним, что женскую Лигу наций в этом году выиграла сборная США.