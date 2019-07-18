Ференцварош Сергея Реброва прошел Лудогорец в Лиге чемпионов

Лига чемпионов / УЕФА

Венгерский Ференцварош и во втором матче первого раунда квалификации Лиги чемпионов одолел болгарский Лудогорец.

Голом отметился украинский нападающий Игорь Харатин. Александр Зубков, который забил гол в первом матче, на этот раз отметился двумя результативными передачами. Напомним, именно гол Зубкова принес победу венграм в первой игре. Он расстрелял ворота болгар с линии вратарской, удачно открывшись на передачу партнера с фланга.

Финальный свисток зафиксировал счет 2:3 в пользу венгерской команды. С учетом домашнего выигрыша (2:1), зафиксированного неделей ранее, Ференцварош одолел крепкого болгарского соперника с суммарным результатом - 5:3.

Лига чемпионов. Первый квалификационный раунд:

Лудогорец (Болгария) – Ференцварош (Венгрия) - 2:3 (1:2)

Первый матч - 1:2

Голы: Терзиев (24), Гайстер (69) - Харатин (17), Шкварка (21), Нгуен (48).