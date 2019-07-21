Плант вырубил соперника и защитил титул по версии IBF

Калеб Плант / Score.ru

В Лас-Вегасе состоялся поединок чемпиона мира по версии IBF во втором среднем весе американца Калеба Планта (19-0, 11 КО) со своим соотечественником Майком Ли (21-1, 11 КО).

Плант начал доминировать с первых секунд. Уже в первой трехминутке благодаря точному левому боковому в челюсть ему удалось отправить соперника на настил ринга.

Во втором раунде Калеб продолжил тотально доминировать, нанеся сопернику большое количество точных и акцентированных ударов.

В третьей трехминутке чемпион не сбавлял обороты и отправил соперника во второй нокдаун. Ли сумел подняться и попытался продолжить бой, но очередная точная атака Планта заставила вмешаться рефери и остановить одностороннее избиение.

Напомним, что Мэнни Пакьяо победил Кита Турмана раздельным решением судей и вновь стал чемпионом мира.