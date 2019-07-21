Пакьяо победил Турмана раздельным решением судей

21 июля 2019, 09:05

Легендарный филиппинец вновь стал чемпионом мира.

Кит Турман vs Мэнни Пакьяо
Кит Турман vs Мэнни Пакьяо

В Лас-Вегасе прошел вечер профессионального бокса, главным событием которого стала встреча между 40-летним филиппинцем Мэнни Пакьяо и непобежденным американцем Китом Турманом за титул чемпиона WBA в полусреднем весе. 

Поединок начался без разведки, с обоюдных атак соперников. Пакьяо отправил Турмана в нокдаун уже первом раунде. Однако американец сразу же поднялся на ноги.

Во втором раунде филиппинский боец продолжил серию атак и после свистка рефери в конце раунда издевательски просеменил ногами в адрес соперника.

В середине поединке Турман пришел в себя и выиграл несколько раундов. Тем не менее судьи отдали предпочтение знаменитому уроженцу Филиппин - 113-114, 115-112, 115-112. 

Таким образом, Пакьяо одержал 62-ю победу и завоевал титул чемпиона WBA в полусреднем весе. 

Напомним, накануне боя Турман утверждал, что отправит Пакьяо на пенсию. Турман также говорил, что поставит 10 тысяч долларов на свою досрочную победу.

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wbc Мэнни Пакьяо новости спорта Новости бокса Кит Турман
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