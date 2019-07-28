Рамирес нокаутировал Хукера и объединил чемпионские пояса

Хосе Карлос Рамирес – Морис Хукер / Favoritnr1.com

В ночь с 27 на 28 июля на арене College Park Center в американском Арлингтоне состоялся объединительный бой за титулы чемпиона мира по версиям WBC и WBO в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) между американцами Хосе Карлосом Рамиресом (24–0, 16 KO) и Морисом Хукером(26–0–3, 17 KO).

Для 26-летнего Рамиреса это была третья защита титула WBC, который он удерживает с марта 2018 года. В предыдущем бою он победил раздельным решением судей 30-летнего соотечественника Хосе Зепеду.

29-летний Хукер выиграл вакантный пояс WBO в июне 2018 года у Терри Флэнагана разделенным решением судей. После этого дважды защитил пояс, победив Алекса Сауседо и Миккеля Леспьера.

Рамирес победил техническим нокаутом в шестом раунде и стал абсолютным чемпионом.

К слову, Рамирес он выиграл все 25 поединков (17 нокаутов) на профессиональном ринге. У Хукера 26 побед (17 нокаутов), одно поражение и три ничьи.

Напомним, в Балтиморе на Royal Farms Arena состоялся боксерский поединок двух экс-чемпионов. Поединок в рамках легкого веса (до 61,2 кг) между кубинцем Юриоркисом Гамбоа (30-2, 18 KO) и пуэрториканцем Романом Мартинесом (30-4-3, 18 KO) завершился досрочной победой Гамбоа.