Гамбоа во втором раунде вырубил Мартинеса

Юриоркис Гамбоа / box-club.ru

Поединок в рамках легкого веса (до 61,2 кг) между экс-чемпионами мира кубинцем Юриоркисом Гамбоа (30-2, 18 KO) и пуэрториканцем Романом Мартинесом (30-4-3, 18 KO) завершился ранней победой Гамбоа.

Стартовый раунд записал в свою копилку колумбийский боксер - отметился яркой трехударной комбинацией. Мартинес не торопился, выжидал.

Во втором раунде кубинец дважды уронил пуэрториканца. Сперва снес левым хуком в челюсть. Мартинес продолжил бой, но снова попал под серию ударов Гамбоа. Пуэрториканец заблокировал левый хук, но пропустил правый прямой в лицо и моментально рухнул на канвас ринга. Рефери остановил бой и зафиксировал победу Гамбоа.

Напомним, 20 июля российский боксер Максим Дадашев после боя с пуэрториканцем Субриэлем Матиосом, был доставлен в больницу в критическом состоянии. У него был диагностирован отек мозга, спортсмену провели двухчасовую операцию и ввели в искусственную кому. 23 июля Максим Дадашев не приходя в сознание умер в больнице.

Позже стало известно, что во время боя российский боксер перенес инсульт.