Ферстаппен выиграл Гран-при Германии

Макс Ферстаппен / Униан

Впервые в нынешнем сезоне гонщикам предстояло провести заезд в дождевых условиях. После жары 38 градусов в пятницу уже в конце недели Германию накрыли дожди, поэтому пилоты готовились к мокрой гонке. На момент старта шел небольшой дождь и дирекция гонки решила начать за машиной безопасности. В итоге сейфити-кар отпустил гонщиков в борьбу. Точнее, позволил снова выстроиться на стартовой прямой и начать сражение.

Гонка выдалась захватывающей и держала зрителей в напряжении от самого старта до финиша. Победу в ней одержал пилот Ред Булл Макс Ферстаппен, вторым к финишу пришел пилот Феррари Себастьян Феттель, третий результат показал российский гонщик Торо Россо Даниил Квят.

Напарник Квята по команде Александер Албон финишировал на шестой строчке.

Примечательно, что победитель Гран-при Великобритании Льюис Хэмилтон финишировал 11-м.

Формула-1. Гран-при Германии

1. Макс Ферстаппен (Ред Булл)

2. Себастьян Феттель (Феррари)

3. Даниил Квят (Торо Россо)

4. Лэнс Стролл (Рейсинг Пойнт)

5. Карлос Сайнс (Макларен)

6. Александер Албон (Торо Россо)

7. Кими Райкконен (Альфа Ромео)

8. Антонио Джовинацци (Альфа Ромео)

9. Ромен Грожан (Хаас)

10. Кевин Магнуссен (Хаас)

11. Льюис Хэмилтон (Мерседес)

12. Роберт Кубица (Уильямс)

13. Джордж Расселл (Уильямс)

14. Пьер Гасли (Ред Булл) - не финишировал

15. Валттери Боттас (Мерседес) - не финишировал

16. Нико Хюлькенберг (Рено) - не финишировал

17. Шарль Леклер (Феррари) - не финишировал

18. Ландо Норрис (Макларен) - не финишировал

19. Даниэль Риккардо (Рено) - не финишировал

20. Серхио Перес (Рейсинг Пойнт) - не финишировал.