Умерла участница Олимпиады-2014

Моона-Лиийса Ноусиайнен / sport-express.ru

В возрасте 36 лет ушла из жизни финская лыжница Моона-Лиийса Ноусиайнен, сообщает Yle. Спортсменка умерла после продолжительной болезни.

Моона-Лиийса выступала в Кубке мира с 2002 по 2018 год. После того, как ее не взяли в состав на Олимпйиские игры в Пхенчхане она объявила о завершении карьеры. На Олимпийских играх 2014 года в Сочи финская лыжница дошла до четвертьфинала в спринте.

Ноусиайнен является двукратной победительницей этапов Кубка мира - в спринте и командном спринте. Первую победу на Кубке мира одержала 12 января 2013 года на этапе в чешском Либерце. На финише она обошла Юстину Ковальчик из Польши.

До замужества носила фамилию Мальвалехто. Ее супругом был финский лыжник Вилле Ноусиайнен. В 2010 году у них родилась дочь.

Напомним, сегодня скоропостижно скончался один из титулованных спортсменов Норвегии Эгиль Даниэльсен.