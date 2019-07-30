Ушел из жизни чемпион Олимпиады в Мельбурне

30 июля 2019, 11:09

Скончался один из титулованных спортсменов Норвегии Эгиль Даниэльсен.

Эгиль Даниэльсен
Эгиль Даниэльсен / Hamar kommune

На 86-м году жизни ушел из жизни олимпийский чемпион по метанию копья норвежец Эгиль Даниэльсен, сообщает NRK.

Даниэльсен побеждал на чемпионатах Норвегии в 1953-1957 годах. В 1956 году на Олимпийских играх в Мельбурне он выиграл золотую медаль, установив мировой рекорд - 85,71 м. В том же году его признали спортсменом года в Норвегии. В 1958 году Даниэльсен стал серебряным призером чемпионата Европы. В 1960 году он принял участие в Олимпийских играх в Риме, но завоевать медаль не сумел. После Олимпиады принял решение завершить спортивную карьеру.

В 2000-х годах Даниэльсен занимался политикой. За карьеру он установил 11 рекордов Норвегии. Статуя Даниэльсена была установлена у входа в олимпийский дворец его родного города Хамара. 

Напомним, что недавно умер знаменитый украинский легкоатлет Роман Вирастюк. Отметим, что 11 июля Роман Вирастюк перенес сложную операцию на сердце.

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Норвегия Олимпийские игры новости спорта Эгиль Даниэльсен
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