Умер знаменитый украинский спортсмен Роман Вирастюк

Скончался Роман Вирастюк / Фейсбук И.Жданова

В субботу, 27 июля, в 5 часов утра скончался известный украинский спортсмен Роман Вирастюк.

Роман Вирастюк являлся директором Департамента олимпийского спорта Министерства молодежи и спорта Украины. Он был бронзовым медалистом чемпионата Европы-1994 по толканию ядра, 17-кратным чемпионом Украины в этом виде спорта.

"Не стало Романа Вирастюка - нашего друга, коллеги, спортсмена, художника, телеведущего, человека многих талантов, неординарной личности с большим и добрым сердцем. Для Министерства молодежи и спорта, каждого из нас - это невосполнимая потеря и большая боль. Соболезнуем, скорбим и поддерживаем родных Романа в это трудное время. Вечная память Роману Вирастюку. Друг, нам будет очень тебя не хватать", - написал министр молодежи и спорта Игорь Жданов на своей странице в Facebook.

Отметим, что 11 июля Роман Вирастюк перенес сложную операцию.

Прощание с ним состоится 28 июля возле Министерства молодежи и спорта, а похоронят 29 июля в Киеве.

У Романа Вирастюка остался младший брат - обладатель титула "Самый сильный человек мира" Василий Вирастюк.