Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Венгрии

4 августа 2019, 21:39

Британский гонщик проявил выносливость, и на финише обошел Макса Ферстаппена.

Люис Хэмилтон выиграл Гран-при
Люис Хэмилтон выиграл Гран-при Венгрии / Формула-1

Макс Ферстаппен был очень близок к победе в Гран-при Венгрии. Голландец лидировал большую часть дистанции, но ближе к финишу уступил позицию британцу Льюису Хэмилтону и финишировал лишь вторым.

Залогом успеха Хэмилтона стала грамотная шинная стратегия. Проведя заключительную часть гонки на более стойком медиуме. Хэмилтон смог сохранить высокую скорость в ситуации, когда у соперника, наоборот, резина изнашивалась. В результате, при всей своей неуступчивости, Макс ничего не смог поделать с атакующим конкурентом.

Третий результат показал гонщик Феррари Себастьян Феттель. Российский гонщик Даниил Квят финишировал 15-м, его напарник Александер Албон приехал 10-м. 

Напомним, что Гран-при Германии выиграл Гран-при Германии Макс Ферстаппен, а Льюис Хэмилтон приехал к финишу аж 11-м.

Формула-1. Гран-при Венгрии

1. Льюис Хэмилтон (Мерседес)

2. Макс Ферстаппен (Ред Булл) +17,796

3. Себастьян Феттель (Феррари) +1.01,433

4. Шарль Леклер (Феррари) +1.05,250

5. Карлос Сайнс (Макларен) +1 круг

6. Пьер Гасли (Ред Булл) +1 круг

7. Кими Райкконен (Альфа Ромео) +1 круг

8. Валттери Боттас (Мерседес) +1 круг

9. Ландо Норрис (Макларен) +1 круг

10. Александер Албон (Торо Россо) +1 круг

11. Серхио Перес (Рейсинг Пойнт) +1 круг

12. Нико Хюлькенберг (Рено) +1 круг

13. Кевин Магнуссен (Хаас) +1 круг

14. Даниэль Риккардо (Рено) +1 круг

15. Даниил Квят (Торо Россо) +2 круга

16. Джордж Расселл (Уильямс) +2 круга

17. Лэнс Стролл (Рейсинг Пойнт) +2 круга

18. Антонио Джовинацци (Альфа Ромео) +2 круга

19. Роберт Кубица (Уильямс) +3 круга

20. Ромен Грожан (Хаас) - не финишировал. 

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Формула-1 Льюис Хэмилтон новости спорта Макс Ферстаппен Гран-при Венгрии
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