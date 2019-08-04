Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Венгрии

Британский гонщик проявил выносливость, и на финише обошел Макса Ферстаппена.
Макс Ферстаппен был очень близок к победе в Гран-при Венгрии. Голландец лидировал большую часть дистанции, но ближе к финишу уступил позицию британцу Льюису Хэмилтону и финишировал лишь вторым.
Залогом успеха Хэмилтона стала грамотная шинная стратегия. Проведя заключительную часть гонки на более стойком медиуме. Хэмилтон смог сохранить высокую скорость в ситуации, когда у соперника, наоборот, резина изнашивалась. В результате, при всей своей неуступчивости, Макс ничего не смог поделать с атакующим конкурентом.
Третий результат показал гонщик Феррари Себастьян Феттель. Российский гонщик Даниил Квят финишировал 15-м, его напарник Александер Албон приехал 10-м.
Напомним, что Гран-при Германии выиграл Гран-при Германии Макс Ферстаппен, а Льюис Хэмилтон приехал к финишу аж 11-м.
Формула-1. Гран-при Венгрии
1. Льюис Хэмилтон (Мерседес)
2. Макс Ферстаппен (Ред Булл) +17,796
3. Себастьян Феттель (Феррари) +1.01,433
4. Шарль Леклер (Феррари) +1.05,250
5. Карлос Сайнс (Макларен) +1 круг
6. Пьер Гасли (Ред Булл) +1 круг
7. Кими Райкконен (Альфа Ромео) +1 круг
8. Валттери Боттас (Мерседес) +1 круг
9. Ландо Норрис (Макларен) +1 круг
10. Александер Албон (Торо Россо) +1 круг
11. Серхио Перес (Рейсинг Пойнт) +1 круг
12. Нико Хюлькенберг (Рено) +1 круг
13. Кевин Магнуссен (Хаас) +1 круг
14. Даниэль Риккардо (Рено) +1 круг
15. Даниил Квят (Торо Россо) +2 круга
16. Джордж Расселл (Уильямс) +2 круга
17. Лэнс Стролл (Рейсинг Пойнт) +2 круга
18. Антонио Джовинацци (Альфа Ромео) +2 круга
19. Роберт Кубица (Уильямс) +3 круга
20. Ромен Грожан (Хаас) - не финишировал.