Брюгге - Динамо: где смотреть, кто судьи, прогнозы букмекеров

Брюгге - Динамо / UA-Football

Киевское Динамо в третьем туре квалификации Лиги чемпионов сыграет в гостях с бельгийским Брюгге. Первый поединок двухматчевого противостояния состоится в одноименном городе на стадионе Ян Брейдел 6 августа в 20.30.

Брюгге-Динамо: где смотреть

Поклонники Динамо смогут поддержать команду Александра Хацкевича в прямом эфире на телеканале 2+2 в 6 августа в 20.30.

Кроме того, прямая телетрансляция запланирована на российском Матч! Футбол 2.

Также прямую трансляцию можно будет посмотреть на сайте Главред.

Хавьер Эстрада Фернандес / УЕФА

Кто судьи

Матч Брюгге - Динамо обслужит испанская бригада арбитров. Главным рефери поединка назначен Хавьером Эстрада Фернандес. Помогать ему на бровках будут Роберто Алонсо Фернандес и Теодоро Собрино Маган. Четвертым арбитром станет Пабло Гонсалес Фуэртес.

43-летний Эстрада Фернандес ранее уже обслуживал матч с участием украинской команды - в сезоне-2016/2017 донецкий Шахтер обыграл турецкий Башакшехир (2:1).

Прогнозы букмекеров

Букмекеры фаворитом матча считают Брюгге. Победа бельгийской команды оценивается в 1.96, тогда как вероятность победы киевлян оценивается в 3.80. На ничейный результат можно поставить с коэффициентом 3.45.