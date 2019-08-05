Брюгге - Динамо: где смотреть, кто судьи, прогнозы букмекеров

Матч квалификационного раунда Лиги Европы Брюгге - Динамо начнется начнется 6 августа в 20.30.
Киевское Динамо в третьем туре квалификации Лиги чемпионов сыграет в гостях с бельгийским Брюгге. Первый поединок двухматчевого противостояния состоится в одноименном городе на стадионе Ян Брейдел 6 августа в 20.30.
Брюгге-Динамо: где смотреть
Поклонники Динамо смогут поддержать команду Александра Хацкевича в прямом эфире на телеканале 2+2 в 6 августа в 20.30.
Кроме того, прямая телетрансляция запланирована на российском Матч! Футбол 2.
Также прямую трансляцию можно будет посмотреть на сайте Главред.
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Кто судьи
Матч Брюгге - Динамо обслужит испанская бригада арбитров. Главным рефери поединка назначен Хавьером Эстрада Фернандес. Помогать ему на бровках будут Роберто Алонсо Фернандес и Теодоро Собрино Маган. Четвертым арбитром станет Пабло Гонсалес Фуэртес.
43-летний Эстрада Фернандес ранее уже обслуживал матч с участием украинской команды - в сезоне-2016/2017 донецкий Шахтер обыграл турецкий Башакшехир (2:1).
Прогнозы букмекеров
Букмекеры фаворитом матча считают Брюгге. Победа бельгийской команды оценивается в 1.96, тогда как вероятность победы киевлян оценивается в 3.80. На ничейный результат можно поставить с коэффициентом 3.45.