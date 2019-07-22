Лига чемпионов: определился соперник киевского Динамо

Вице-чемпион Украины в квалификации сразится с бельгийским Брюгге.
В понедельник, 22 июля в Ньоне состоялась жеребьевка третьего отборочного раунда Лиги чемпионов.
Киевское Динамо, которое идет по Пути представителей лиг, на данной стадии сразится с бельгийским Брюгге. Напомним, цвета Брюгге защищает экс-футболист Шахтера Эдуард Соболь.
Первый матч киевляне сыграют на выезде 6 августа. Ответный поединок пройдет 13 августа в Киеве.
Путь представителей лиг
Динамо и Краснодар были разведены по разным парам. Команды, проигравшие на данной стадии, продолжат борьбу на групповом этапе Лиги Европы.
Результаты жеребьевки:
Башакшехир (Турция) - Олимпиакос (Греция) / Виктория (Чехия)
Краснодар (Россия) - Порту (Португалия)
Брюгге (Бельгия) - Динамо (Украина)
Базель (Швейцария) / ПСВ (Голландия) - ЛАСК (Австрия)
Путь чемпионов
Команды, проигравшие на данной стадии, продолжат борьбу в раунде плей-офф Лиги Европы, где пойдут по Пути чемпионов.
Результаты жеребьевки:
Маккаби (Тель-Авив, Израиль) / ЧФР (Румыния) - Селтик (Шотландия) / Нымме Калью (Эстония)
АПОЭЛ (Кипр) / Сутьеска (Mакедония) - Карабах (Азербайджан) / Дандолк (Ирландия)
ПАОК (Греция) - Аякс (Голландия)
Динамо (Загреб, Хорватия) / Сабуртало (Грузия) - Валлетта (Мальта) / Ференцварош (Венгрия)
Црвена Звезда (Сербия) / ХИК (Финляндия) - Копенгаген (Дания) / ТНС (Уэльс)
Марибор (Словения) / АИК (Швеция) - БАТЭ (Беларусь) / Русенборг (Норвегия).
Первые матчи будут сыграны 6/7 августа, а ответные - 13/14 августа.
Напомним, что чемпион Венгрии Ференцварош, который тренирует Сергей Ребров прошел по итогам первого раунда болгарский Лудогорец.