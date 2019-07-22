Лига чемпионов: определился соперник киевского Динамо

Лига чемпионов / УЕФА

В понедельник, 22 июля в Ньоне состоялась жеребьевка третьего отборочного раунда Лиги чемпионов.

Киевское Динамо, которое идет по Пути представителей лиг, на данной стадии сразится с бельгийским Брюгге. Напомним, цвета Брюгге защищает экс-футболист Шахтера Эдуард Соболь.

Первый матч киевляне сыграют на выезде 6 августа. Ответный поединок пройдет 13 августа в Киеве.

Путь представителей лиг

Динамо и Краснодар были разведены по разным парам. Команды, проигравшие на данной стадии, продолжат борьбу на групповом этапе Лиги Европы.

Результаты жеребьевки:

Башакшехир (Турция) - Олимпиакос (Греция) / Виктория (Чехия)

Краснодар (Россия) - Порту (Португалия)

Брюгге (Бельгия) - Динамо (Украина)

Базель (Швейцария) / ПСВ (Голландия) - ЛАСК (Австрия)

Путь чемпионов

Команды, проигравшие на данной стадии, продолжат борьбу в раунде плей-офф Лиги Европы, где пойдут по Пути чемпионов.

Результаты жеребьевки:

Маккаби (Тель-Авив, Израиль) / ЧФР (Румыния) - Селтик (Шотландия) / Нымме Калью (Эстония)

АПОЭЛ (Кипр) / Сутьеска (Mакедония) - Карабах (Азербайджан) / Дандолк (Ирландия)

ПАОК (Греция) - Аякс (Голландия)

Динамо (Загреб, Хорватия) / Сабуртало (Грузия) - Валлетта (Мальта) / Ференцварош (Венгрия)

Црвена Звезда (Сербия) / ХИК (Финляндия) - Копенгаген (Дания) / ТНС (Уэльс)

Марибор (Словения) / АИК (Швеция) - БАТЭ (Беларусь) / Русенборг (Норвегия).

Первые матчи будут сыграны 6/7 августа, а ответные - 13/14 августа.

Напомним, что чемпион Венгрии Ференцварош, который тренирует Сергей Ребров прошел по итогам первого раунда болгарский Лудогорец.