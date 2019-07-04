Известный украинский футболист перешел в Брюгге

Эдуард Соболь продолжит карьеру в Брюгге / Динамо от Шурика

23-летний защитник донецкого Шахтера Эдуард Соболь перешел в бельгийский Брюгге на правах аренды. Соглашение подписано до конца сезона с правом выкупа.

Напомним, что принадлежащий Шахтеру Соболь в последнее время играл в арендах в Чехии за Славию и Яблонец.

В прошлом сезоне Эдуард сыграл в 27 матчах за Яблонец, отметившись голом и тремя ассистами. Сезоном ранее футболист сборной Украины провел за Славию 20 матчей и забил один мяч.

Брюгге в прошлом чемпионате финишировал вторым в чемпионате Бельгии, благодаря чему сыграет в квалификации Лиги чемпионов.