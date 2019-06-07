Чешский клуб отказался от сборника Украины

Эдуард Соболь вернется в Шахтер / Динамо от Шурика

Чешский Яблонец отказался от опции выкупа украинского защитника Эдуарда Соболя. Украинец был арендован у донецкого Шахтера на один сезон. Сейчас он отправится обратно в донецкий клуб.

Отметим, что Яблонец уже нашел замену Соболю и подписал контракт с экс-защитником бронзового призера УПЛ Александрии Андреем Цуриковым. Соглашение рассчитано на два года.

В нынешнем сезоне 24-летний Соболь сыграл в 27 матчах за Яблонец во всех турнирах, забил один гол и сделал 3 результативные передачи. Украинец помог клубу пробиться в квалификацию Лиги Европы.

Сейчас Соболь находится в расположении сборной Украины и готовится к матчу отбора на Евро-2020 против Сербии.

Также отметим, что сегодня молодежная сборная Украины сенсационно вышла в полуфинал ЧМ-2019.