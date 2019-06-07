Отборочный матч на Евро-2020. Украина - Сербия: текстовая трансляция матча, все подробности

Украина - Сербия / ONLINE.UA

В пятницу, 7 июня, национальные сборные Украины и Сербии сразятся в третьем туре отборочного турнира на Евро-2020.

Украина лидирует в турнирной таблице группы В, набрав четыре очка в двух матчах. Сербия находится на четвертой позиции, имея в активе одно очко после одной игры.

Кто судьи

Один из ключевых поединков в группе В доверено обслужить испанцам. Главным арбитром встречи назначен Антонио Мигель Матеу Лаос. Украинским болельщикам Лаос знаком по работе на ответной игре 1/16 финала Лиги Европы между немецким Айнтрахтом и донецким Шахтером (4:1).

На недавнем финале Лиги чемпионов между английскими Ливерпулем и Тоттенхэмом (2:0) Лаос был четвертым рефери.

Помогать главному арбитру будут Пау Девис и Роберто дель Паломар. Четвертым рефери назначен Хосе Монтеро.

Что говорят тренера

Наставник украинской сборной Андрей Шевченко рассчитывает на поддержку болельщиков.

"Мы хорошо понимаем значимость игры, с уважением относимся к сопернику. У них хорошая, добротная команда. Знаем, что нас ждет сложный матч. Во Львове мы рассчитываем на хорошую поддержку болельщиков. Надеемся показать хороший футбол и победить", - сказал журналистам коуч национальной сборной.

Главный тренер сербов Младен Крстаич опасается соперника, но верит в своих игроков.

"Мы проанализировали действия соперника и готовы к игре. Надеемся на положительный результат. От матча против Украины ожидаю тяжелой игры. Наши соперники хорошо стартовали в отборе и являются сильной командой. Но и мы уверены в своих силах", - сказал накануне матча журналистам Младен Крстаич.

Украина - Сербия: где смотреть матч

Следить за матчем в прямом эфире можно будет в этой новости на нашем сайте при помощи текстовой онлайн трансляции. Начало – в пятницу, в 21:45.

Телетрансляцию матча Украина - Сербия 7 июня покажут каналы Украина и Футбол 1 в 21:45. Кроме того, начиная с 20:30, эксперты в студии канала обсудят предстоящий поединок, а после его окончания проанализируют его итог.