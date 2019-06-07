Отборочный матч на Евро-2020. Украина - Сербия: текстовая трансляция матча, все подробности

Матч третьего тура отборочного турнира начнется 7 июня в 21.45.
В пятницу, 7 июня, национальные сборные Украины и Сербии сразятся в третьем туре отборочного турнира на Евро-2020.
Украина лидирует в турнирной таблице группы В, набрав четыре очка в двух матчах. Сербия находится на четвертой позиции, имея в активе одно очко после одной игры.
Кто судьи
Один из ключевых поединков в группе В доверено обслужить испанцам. Главным арбитром встречи назначен Антонио Мигель Матеу Лаос. Украинским болельщикам Лаос знаком по работе на ответной игре 1/16 финала Лиги Европы между немецким Айнтрахтом и донецким Шахтером (4:1).
На недавнем финале Лиги чемпионов между английскими Ливерпулем и Тоттенхэмом (2:0) Лаос был четвертым рефери.
Помогать главному арбитру будут Пау Девис и Роберто дель Паломар. Четвертым рефери назначен Хосе Монтеро.
Что говорят тренера
Наставник украинской сборной Андрей Шевченко рассчитывает на поддержку болельщиков.
"Мы хорошо понимаем значимость игры, с уважением относимся к сопернику. У них хорошая, добротная команда. Знаем, что нас ждет сложный матч. Во Львове мы рассчитываем на хорошую поддержку болельщиков. Надеемся показать хороший футбол и победить", - сказал журналистам коуч национальной сборной.
Главный тренер сербов Младен Крстаич опасается соперника, но верит в своих игроков.
"Мы проанализировали действия соперника и готовы к игре. Надеемся на положительный результат. От матча против Украины ожидаю тяжелой игры. Наши соперники хорошо стартовали в отборе и являются сильной командой. Но и мы уверены в своих силах", - сказал накануне матча журналистам Младен Крстаич.
Украина - Сербия: где смотреть матч
Следить за матчем в прямом эфире можно будет в этой новости на нашем сайте при помощи текстовой онлайн трансляции. Начало – в пятницу, в 21:45.
Телетрансляцию матча Украина - Сербия 7 июня покажут каналы Украина и Футбол 1 в 21:45. Кроме того, начиная с 20:30, эксперты в студии канала обсудят предстоящий поединок, а после его окончания проанализируют его итог.