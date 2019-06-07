Украина вышла в полуфинал ЧМ-2019

Молодежная сборная Украины в полуфинале / УЕФА

Подопечные Александра Петракова сделали еще один шаг к заветной цели - выиграть ЧМ-2019. В четвертьфинале сборная Украины с минимальным счетом одолела сильную сборную Колумбии.

Начало встречи выдалось успешным. Голкипер колумбийцев Мьер опрометчиво покинул свои ворота, пытаясь достать мяч, но футболист Шахтера Сикан оказался проворнее и в противостоянии с защитником смог протолкнуть в пустые ворота - 0:1.

Украинцы владели преимуществом и во втором тайме. Удвоить счет мог Цитаишвили, но динамовец на 63-й минуте не попал в пустые ворота из вратарской.

В конце матча Колумбия пошла на штурм. Последовала серия опасных ударов Карбонеро, Сандоваля и Кучо, но Кучерук, сменивший уехавшего в национальную сборную Лунина, действовал весьма надежно. Финальный свисток рефери зафиксировал историческую победу нашей молодежки и выход в полуфинал. Там ей будет противостоять Италия или Мали.

Чемпионат Мира 2019 (U20). 1/4 финала:

Колумбия U-20 - Украина U-20 - 0:1 (0:1)

Колумбия: Мьер; Вера; Куэста; Арройо (Сандовал, 60); Пальма; Баланта; Переа (Карбонеро, 46); Альварадо (Кайседо, 71); Кучо; Ангуло; Синистерра

Украина: Кучерук; Бескоровайный; Бондарь; Конопля; Попов (Сафронов, 86); Чех; Корниенко; Дришлюк; Булеца; Сикан (Супряга, 61); Кащук (Цитаишвили, 46)

Гол: Сикан (11)

Предупреждения: Баланта (27); Пальма (35); Арройо (38); Ангуло (44) - Кащук (24); Цитаишвили (78); Бескоровайный (88)

Удаления: Карбонеро (86)