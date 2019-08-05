Жерсон Родригес может сыграть за Динамо против Брюгге

Жерсон Родригес полетел в Бельгию / ФК Динамо

Тренерский штаб киевского Динамо рассчитывает в Бельгии на 22 игроков, среди которых и нападающий из Люксембурга Жерсон Родригес. Динамо успело заявить новичка на Лигу чемпионов и вероятнее всего он выйдет в стартовом составе киевлян.

"Динамо - великий клуб, который знаю с детства. Я по натуре лидер. Знаю, что здесь прекрасный коллектив. Знаю, что если буду работать, отдавать самого себя полностью, результат будет. На матчи с Брюгге настраиваемся на победу, и сделаем все для ее достижения", - цитирует Жерсона Родригеса официальный сайт Динамо.

Касательно тех, кто остался в Киеве и не полетел в Бельгию - это Николай Шапаренко, Георгий Цитаишвили, Денис Попов и Миккель Дуэлунд.

Напомним, завтра Динамо сыграет первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против Брюгге.