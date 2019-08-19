Бавария арендовала Коутиньо

Филиппе Коутиньо / ФК Бавария

27-летний бразильский полузащитник Филиппе Коутиньо перешел из Барселоны в Баварию. Срок арендного соглашения составил один год.

Мюнхенцы отдадут за аренду 8,5 миллионов евро, а также будут платить Коутиньо зарплату.

"Этот шаг – новый вызов для меня, в новой стране, в одном из лучших клубов Европы. Я очень рад", - цитирует Филиппе Коутиньо сайт Баварии.

Коутиньо перешел в Барселону в январе минувшего года. Его трансфер обошелся каталонскому клубу в 145 миллионов евро. В составе сине-гранатовых хавбек сыграл 76 матчей. На его счету 21 забитый мяч и 11 результативных передач.

Напомним, Коутиньо в начале июля со сборной Бразилии выиграл Кубок Америки. Бразилия, на легендарном стадионе Маракана, победила Перу со счетом 3:1.