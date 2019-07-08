Кубок Америки. Селесао выиграли домашний турнир

8 июля 2019, 01:35

Бразилия обыграла Перу в финале Кубка Америки.

До матча осталось больше трех часов
Бразилия - Перу / КОНМЕБОЛ

Завершился финальный матч Кубка Америки между сборными Бразилии и Перу. Встреча проходила в Рио-де-Жанейро на легендарном стадионе Маракана. Победу в игре со счетом 3:1 одержали хозяева турнира.

Первый мяч в матче был забит на 15-й минуте. После подачи с фланга от Габриэла Жезуса ворота перуанцев распечатал Эвертон. На 44-й минуте Хосе Паоло Герреро сравнял счет, реализовав пенальти, который был назначен за игру рукой Тиаго Силвой. Однако еще до перерыва Жезус вывел бразильцев вперед.

После перерыва Жезус снова оказался в центре внимания. На 70-й минуте он получил вторую желтую карточку и был удален с поля. Однако воспользоваться численным преимуществом перуанцы не смогли.  Счет оставался скользким до последних минут, но Ришарлиссон забил еще один пенальти и установил окончательный итог.

Бразилия завоевала Кубок Америки
Бразилия завоевала Кубок Америки / КОНМЕБОЛ

3:1 - Бразилия в девятый раз стала лучшей на континенте. Перуанцы впервые в истории завоевали серебро Кубка Америки. Добавим, что Герреро и Эвертон с тремя голами стали лучшими бомбардирами турнира.

Напомним, что бронзу Кубка Америки выиграла Аргентина, которая в матче за третье место одолела Чили. 

Кубок Америки-2019. Финал

Бразилия – Перу - 3:1 (2:1)

Бразилия: Алиссон; Дани Алвес; Тиаго Силва; Маркиньос; Алекс Сандро; Каземиро; Артур; Эвертон (Аллан, 90+3), Коутиньо (Эдер Милитао, 76); Жезус; Фирмино (Ришарлиссон, 75)

Перу: Гальесе; Адвинкула; Самбрано; Абрам; Трауко; Тапиа (Гонсалес, 82); Йотун (Руидиас, 78); Флорес; Куэва; Карильо (Поло, 86); Герреро

Голы: Эвертон (15); Жезус (45+3); Ришарлиссон (90, с пенальти) – Герреро (44, с пенальти)

Предупреждения: Жезус (30); Тиаго Силва (53); Ришарлиссон (90+2) – Тапиа (49); Самбрано (68); Адвинкула (84)

Удаление: Жезус (70, второе предупреждение).

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