Аргентина стала третьей на Кубке Америки

Аргентина - Чили / Скриншот

В матче за третье место на Кубке Америки встречались сборные Аргентины и Чили. Игра прошла на стадионе Арена Сан-Паулу в Сан-Паулу и завершилась со счетом 2:1 в пользу аргентинцев.

Аргентина вышла вперед на 12-й минуте благодаря точному удару нападающего Серхио Агуэро. Спустя 10 минут аргентинцы удвоили преимущество усилиями форварда Пауло Дибалы. На 37-й минуте после вылета мяча за лицевую линию между нападающим аргентинцев Лионелем Месси и полузащитником чилийцев Гари Меделем завязалась перепалка, которая мгновенно переросла в стычку. Главный арбитр матча Марио Альберто Диас де Вивар не стал ждать развития конфликта и показал красную карточку обоим участникам эпизода.

Месси не был согласен с решением арбитра его удалить / КОНМЕБОЛ

Во втором тайме, на 59-й минуте, чилийцы сократили разрыв в счете - отличился хавбек Артуро Видаль, реализовавший пенальти. Этот гол противоречил духу игры. К третьему мячу в игре была ближе Аргентина, чем Чили, но Серхио Агуэро, вновь не реализовывал свои моменты. В результате альбиселесте вместо комфортного преимущества получили скользкий счет, и при каждом штрафном у ворот Армани было напряжение. Однако Аргентина выстояла и заслуженно выиграла матч.

Радости аргентинцев после финального свистка не было предела / КОНМЕБОЛ

Подопечные Скалони заслуженно выиграли утешительный финал и стали бронзовыми призерами Кубка Америки.

Кубок Америки. Матч за третье место. Сан-Паулу

Аргентина - Чили - 2:1 (2:0)

Аргентина: Армани; Фойт; Пеццелья; Отаменди; Тальяфико; Де Поль; Паредес; Ло Чельсо (Фуньес Мори, 90); Месси; Дибала (Ди Мария, 68); Агуэро (Матиас Суарес, 81)

Чили: Ариас; Диас; Хара (Марипан, 49); Медель; Пульгар; Босежур; Видаль; Арангис (Кастильо, 83); Исла; Санчес (Фернандес, 17); Варгас

Голы: Агуэро (12); Дибала (22) - Видаль (59, с пенальти)

Предупреждения: Ло Чельсо (58); Паредес (63); Фойт (79); Тальяфико (90+3) - Босежур (16); Видаль (26); Пульгар (45+1)

Удаления: Месси (37) – Медель (37).