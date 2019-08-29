Определились все участники группового этапа Лиги чемпионов

29 августа 2019, 01:13

Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов состоится 29 августа, в 19:00.

Лига чемпионов / GettyImages

По итогам матчей раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов определились все участники группового этапа турнира.

Полный состав участников: Ливерпуль (Англия), Челси (Англия), Барселона (Испания), Манчестер Сити (Англия), Ювентус (Италия), Бавария (Германия), ПСЖ (Франция), Зенит (Россия), Реал (Испания), Атлетико (Испания), Боруссия (Дортмунд, Германия), Наполи (Италия), Шахтер (Украина), Тоттенхэм (Англия), Аякс (Голландия), Бенфика (Португалия), Лион (Франция), Байер (Германия), Зальцбург (Австрия), Олимпиакос (Греция), Брюгге (Бельгия), Валенсия (Испания), Интер (Италия), Динамо (Загреб, Хорватия), Локомотив (Москва, Россия), Генк (Бельгия), Галатасарай (Турция), Лейпциг (Германия), Славия (Чехия), Црвена Звезда (Сербия), Аталанта (Италия), Лилль (Франция).

Напомним, перед жеребьевкой группового этапа 32 команды будут разделены на четыре корзины. 

Корзина 1: Ливерпуль (Англия), Челси (Англия), Барселона (Испания), Манчестер Сити (Англия), Ювентус (Италия), Бавария (Германия), ПСЖ (Франция), Зенит (Россия). Корзина 2: Реал (Испания), Атлетико (Испания), Боруссия (Дортмунд, Германия), Наполи (Италия), Шахтер (Украина), Тоттенхэм (Англия), Аякс (Голландия), Бенфика (Португалия).

Корзина 3: Лион (Франция), Байер (Германия), Зальцбург (Австрия), Олимпиакос (Греция), Брюгге (Бельгия), Валенсия (Испания), Интер (Италия), Динамо (Загреб, Хорватия).

Корзина 4: Локомотив (Москва, Россия), Генк (Бельгия), Галатасарай (Турция), Лейпциг (Германия), Славия (Чехия), Црвена Звезда (Сербия), Аталанта (Италия), Лилль (Франция).

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