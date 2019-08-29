"Расстроило, что снова выпал Манчестер Сити" - Жуниор Мораес

Жуниор Мораес / shakhtar.com

Форвард донецкого Шахтера Жуниор Мораес прокомментировал жеребьевку группового этапа Лиги чемпионов. Горнякам предстоит снова сыграть с Манчестер Сити, а также сразиться с загребским Динамо и Аталантой.

"Расстроились немного из-за Манчестер Сити. Три года подряд - это надоедает. У нас есть шансы пройти дальше, ведь в целом группа сбалансированная.

Простых соперников нет, но Манчестер Сити на голову выше остальных", - сказал Мораес в интервью клубному каналу.

Напомним, сегодня в Монако состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов.