Жгли сидения и швыряли петарды: в полиции рассказали о беспределе фанатов на матче под Одессой

Ультрас устроили беспорядки на матче Первой лиги / od.npu.gov.ua

Во время футбольного матча между командами Первой лиги Черноморец и Балканы, который проходил в субботу вечером, 5 октября, в селе Заря Саратского района, полиция задержала 9 болельщиков, нарушавших общественный порядок.

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, во время игры один из группы болельщиков, которая находилась за пределами стадиона, выбежал на поле с зажженным фаером.

К нему присоединились его товарищи, бросая в сторону стадиона петарды.

"Правоохранители, которые обеспечивали правопорядок и публичную безопасность во время спортивного мероприятия, немедленно прекратили противоправные действия молодых людей и доставили всех в отделение полиции. Девять человек будут привлечены к административной ответственности за мелкое хулиганство и неповиновение законным требованиям правоохранителей", - заявили в главке.

На правонарушителей составлены протоколы по ст. 173 (мелкое хулиганство) и ст. 185 (неповиновение законным требованиям работника милиции) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Материалы будут направлены в суд, который определит им наказание согласно действующему законодательству.

Читайте также"Врагом стал всем": ультрас Динамо на стадионе поглумились над баннерами NewsOne и 112 УкраинаКак сообщили в клубе Черноморец, на матч, проходивший в Заре, собралось 1,5 тыс. зрителей. Матч остановлен на 72-й минуте, на момент вынужденной остановки игры счет был 1:1.

"Нормальное течение поединка нарушили неадекватные фанаты. Сначала они интенсивно использовали пиротехнику и выбежали на поле (арбитр приостановил игру), а затем устроили серьезные беспорядки в своем секторе. Арбитр Александр Титов на 72-й минуте увел команды с поля. Спустя какое-то время по стадиону объявили, что по соображениям безопасности матч не будет продолжен", - сообщили в клубе.

По словам очевидцев, фанаты дрались, бросали петарды и жгли сидения на трибунах.

Напомним, ранее сообщалось о том, что винницкие ультрас заставили игроков Нивы раздеться на стадионе.