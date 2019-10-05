Драка и файеры: ультрас сорвали матч в чемпионате Украины

Ультрас прорвались на поле во время матча Балканы - Черноморец / Скриншот

В субботу, 5 октября, в Первой лиге во время матча Балканы – Черноморец арбитр был вынужден остановить игру из-за разбушевавшихся фанатов.

Матч был прерван при счете 1:1. На 67-й минуте один из болельщиков выбежал на поле и начал высказывать претензии игрокам Черноморца. Однако нарушителя смогли увести с поля.

Однако позже он снова выскочил на поле и на сей раз волнения уже перекинулись на трибуны.

При этом между фанатами и сотрудниками, обеспечивавшими безопасность на матче, завязалась драка, в ход пошел слезоточивый газ.

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В официальном протоколе встречи отмечено, что поединок прерван на 72-й минуте.

Напомним, ранее сообщалось о том, что винницкие ультрас заставили игроков Нивы раздеться на стадионе.