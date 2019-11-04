Динамо Загреб - Шахтер: букмекеры не верят в победу украинской команды

Букмекеры не верят в победу Шахтера в матче с Динамо Загреб / ФК Шахтер

Букмекерские конторы единогласно оценивают вероятность победы Динамо Загреб выше, чем донецкого Шахтера, в матче 4 тура группового этапа Лиги чемпионов.

Так, 1xbet ставит на победу "горняков" коэффициент 3.30, тогда вероятность успеха хозяев оценивается в 2.29. Bet365 имеет коэффициент 2.20 на победу Динамо, а на Шахтер стоит 3.20. PariMatch также отдает предпочтение хорватам - 2.26, вероятность успеха дончан - 3.20.

Матч состоится 6 ноября в 22:00 по киевскому времени. Напомним, в первом поединке в Харькове команды не определили сильнейшего, сыграв вничью 2:2.