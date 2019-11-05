Ломаченко установил невероятное достижение среди действующих чемпионов

Ломаченко показал лучшую беспроигрышную серию среди действующих чемпионов / Reuters

Василий Ломаченко дольше всех удерживает статус чемпиона среди всех действующих обладателей поясов. Украинец является чемпионом по версии WBO с июня 2014 года.

Британское издание The Sun опубликовало рейтинг действующих чемпионов, которые дольше всех удерживают титул. Ломаченко обошел такого гиганта, как Деонтей Уайлдер. К слову, американец находится на третьей строчке в списке, уступая также Ванхенгу Менайотину.

В августе Ломаченко одолел британца Люка Кэмпбелла и завоевал пояс WBC в легком весе. Для титула абсолютного чемпиона украинцу не хватает пояса IBF.