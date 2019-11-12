Жена врет: всплыли подробности состояния Михаэля Шумахера

Михаэль Шумахер / Reuters

:Жена Михаэля Шумахера пытается скрыть реальное состояние мужа от общественности, предположительно, чтобы не разочаровать общественность.

Жена Шумахера Коринна не пускает к нему людей, сказал менеджер и близкий друг 50-летнего Шумахера Вилли Вебер, пишет Fox Sports.

"Я знаю, что удар был сильным, но понятия не имею, есть ли какой-то прогресс. Я хочу его увидеть, но Коррина мне не позволяет. Думаю, она боится, что я пойму правду и люди обо всем узнают", - говорит мужчина.

До этого последние официальные воспоминания о Шумахере были в сентябре - его тайно перевезли во французскую клинику, где якобы лечат стволовыми клетками.

По слухам, Михаэль Шумахер уже давно пришел в себя, и идет на поправку.

Напомним, Михаэль Шумахер перенес тяжелейшую травму мозга на горнолыжном курорте в 2013 году, и с тех пор информацией о его здоровье располагает только семья и врачи. По их словам, гонщик вышел из комы, в которой провел три месяца, и его состояние стабильно улучшается.

Ранее в сети всплыла информация, согласно с которой Анастасии Заворотнюк поставили неверный диазноз.