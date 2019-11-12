"Неверный диагноз": всплыли подробности лечения Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк / Instagram

Анастасия Заворотнюк получила неверный диагноз, утверждает российский знахарь Александр Семёнович.

Российский знахарь, к которому обращаются тысячи, пообщался с журналистами НТВ, и рассказал, что на самом деле происходит с Анастасией Заворотнюк, и какой у нее диагноз.

Когда знахарю дали фотографию Заворотнюк, он объявил, что от нее идет теплота.

"Ее в мире мертвых нет, понимаете? Нет ей туда дороги пока! В мир мертвых ей дороги нет! Она будет жить, она поправится и будет нормально жить — обычной здоровой жизнью! Выздоровеет, и будет нормально! Это правда", - говорит Александр.

Когда у Александра попросили что-то сказать о болезни и диагнозе, он сделал неожиданное объявление.

"Неверный диагноз поставлен. Я не вижу, чтобы у нее была онкология", - говорит мистик.

Действительно - за все время никто официально не подтверждал и не опровергал диагноз онкология.

Более того, знахарь утверждает, что через недели три Заворотнюк пойдет на поправку, а проблемы у нее все просто от нервов.

"У нее истощена просто центральная нервная система. Как известно, все болезни — от нервов. В последнее время в жизни актрисы было много разных потрясений: она потеряла отца, брата.", - объяснил он.

Анастасия Заворотнюк - Знахарь Александр рассказал о диагнозе смотреть онлайн видео:

Ранее в сети раскрыли состояния Заворотнюк на сегодня. Андрей Разин, который лично с Заворотнюк не знаком, встрял в конфликт с ее родственниками, которые едко ответили на его "инсайды" о Заворотнюк.