  1. Главная
  3. Stars

"Неверный диагноз": всплыли подробности лечения Заворотнюк

12 ноября 2019, 17:43

Анастасия Заворотнюк болеет раком, но о ее состоянии во время лечения родственники предпочитают молчать. Знаменитый знахарь раскрыл пару секретов о Заворотнюк.

Анастасия Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк / Instagram

Анастасия Заворотнюк получила неверный диагноз, утверждает российский знахарь Александр Семёнович.

Российский знахарь, к которому обращаются тысячи, пообщался с журналистами НТВ, и рассказал, что на самом деле происходит с Анастасией Заворотнюк, и какой у нее диагноз.

Когда знахарю дали фотографию Заворотнюк, он объявил, что от нее идет теплота.

"Ее в мире мертвых нет, понимаете? Нет ей туда дороги пока! В мир мертвых ей дороги нет! Она будет жить, она поправится и будет нормально жить — обычной здоровой жизнью! Выздоровеет, и будет нормально! Это правда", - говорит Александр.

Когда у Александра попросили что-то сказать о болезни и диагнозе, он сделал неожиданное объявление.

"Неверный диагноз поставлен. Я не вижу, чтобы у нее была онкология", - говорит мистик.

Действительно - за все время никто официально не подтверждал и не опровергал диагноз онкология.

Более того, знахарь утверждает, что через недели три Заворотнюк пойдет на поправку, а проблемы у нее все просто от нервов.

"У нее истощена просто центральная нервная система. Как известно, все болезни — от нервов. В последнее время в жизни актрисы было много разных потрясений: она потеряла отца, брата.", - объяснил он.

Анастасия Заворотнюк - Знахарь Александр рассказал о диагнозе смотреть онлайн видео:

Ранее в сети раскрыли состояния Заворотнюк на сегодня. Андрей Разин, который лично с Заворотнюк не знаком, встрял в конфликт с ее родственниками, которые едко ответили на его "инсайды" о Заворотнюк.

Анастасия Заворотнюк новости шоу бизнеса
Сейчас вы просматриваете новость «"Неверный диагноз": всплыли подробности лечения Заворотнюк». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

18:11
Рандеву Зеленского и Путина в Казахстане: Пристайко объяснил, почему оно не состоится
18:05
Жена врет: всплыли подробности состояния Михаэля Шумахера
17:56
"По дурости": Арахамия выгородил "спалившехся" на кнопкодавстве "слуг народа"
17:54
Последний прыжок, перекрытый мост через Днепр: в Кременчуге случилось ужасное ЧП
17:44
Миссия МВФ возобновит работу в Украине
17:43
"Неверный диагноз": всплыли подробности лечения Заворотнюк Видео
17:30
Самые удачные женские стрижки на длинные волосы: каскад, лесенка и удлиненный боб - фото Фото Видео
17:24
На Херсонщине экс-учитель химии "нахимичил" и лишился пальцев
17:23
"Два – три года": в Слуге народа высказались о выборах на Донбассе
17:20
"Дело до суда": Регина Тодоренко рассказала о конфликте с Могилевской Видео
17:20
Вятрович заменит жену Луценко в Раде
17:00
Все препятствия на пути к встрече Зеленского, Путина, Меркель и Макрона сняты - Олифер
16:52
"На сутках был": появились шокирующие детали стрельбы в метро Харькова Видео
16:50
Гороскоп на 2020: кого ждет карьерный скачок, а кому - закатать губу
16:40
Жителям ОРДЛО выгодно говорить, что Украина должна всем и каждому - философ
16:21
Новый скандал в Раде: поборник чистоты голосования попался на кнопкодавстве Видео
16:10
"Не подливать масла в огонь": Кулеба дал совет по США
16:02
"Победа со счетом 5:0": Россия ответит за крушение MH17 и финансирование терроризма в Крыму - МИД Украины Видео
15:35
Как остановить Путина: датский журналист "дал рецепт"
15:33
"Лучше внутри трахаться": Арахамия рассказал о "договорняках" в Раде
15:32
Соник 2020: дата выхода, сюжет и трейлер экранизации игры Видео
15:22
Скандал с давлением на Зеленского: Трамп ответил критикам
15:21
Водная блокада захваченного Крыма: через несколько месяцев населению нечего будет пить
14:52
В метро Киева запретили попрошайничать и играть на музыкальных инструментах
14:50
Зеленский назначил нового главу Полтавской ОГА: кто такой Синегубов
14:46
В деле питерского историка-расчленителя Соколова всплыл "украинский след"
14:27
"Прекратить говорить глупости": в России отреагировали на заявление Кулебы о санкциях
14:10
"Бандеровцы травят": пропагандист Соловьев впал в истерику из-за уголовных дел СБУ
13:59
Тертый пирог с джемом: очень простой пошаговый рецепт с фото
13:57
"Радикально настроен": Арахамия рассказал о реакции Зеленского на секс-скандал
13:54
Кива в маске Джокера захватил Раду - видео Видео
13:43
Экс-гендиректору Укроборонпрома сообщили о подозрении: в САП раскрыли детали
13:39
Первый шаг в борьбе за инвестиции: в СУП сообщили о снижении цен на электроэнергию
13:30
Финансовый крах, смерть иллюзий: кому гороскоп на завтра предвещает душемотательный день
13:28
Громкие задержания в Национальном банке: Смолий вынуждено прервал командировку Видео
13:13
Без льгот и субсидий: украинцам рассказали о новых платежках за коммуналку
13:08
"Большее горе": раскрыли состояния Заворотнюк на сегодня
12:49
"Хотим Шенген": Кулеба поделился перспективами Украины
12:40
"Мама кормит с ложечки": Руки-базуки срочно лишился самого дорогого
12:34
В Нафтогазе рассказали о новом контракте с Газпромом Видео
12:16
У Путина оценили предложение Назарбаева о встрече с Зеленским в Казахстане
12:10
Полнолуние 2019: что нужно сделать, от чего - отказаться и приметы Видео
11:54
"Занимаетесь хе*ней": нардепы поскандалили прямо в зале Рады Видео
11:52
Перші Ластівки: сколько серий и как смотреть новый сериал Видео
11:50
В Конгрессе слили, как Трамп подыгрывал России во время Керченского инцидента Видео
11:30
"Был под чем-то": в Харькове 22-летний коп устроил стрельбу в метро
11:25
Встреча с Путиным один на один: у Зеленского ответили Назарбаеву
11:20
Почему Украине нельзя отменять призыв в армию мнение
11:12
У Зеленского рассказали, зачем нужна встреча с Путиным
11:12
Бурный роман, повышение: кому гороскоп на 12 ноября 2019 сулит встряску
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять