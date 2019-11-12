"Большее горе": раскрыли состояния Заворотнюк на сегодня

Анастасия Заворотнюк / facebook

Анастасия Заворотнюк лечит рак головного мозга, но ее перевели в больницу в Москве, в которой врачи скрывают ее состояние.

Андрей Разин с недавних пор начал раскрывать информацию о состоянии Анастасии Заворотнюк, ссылая на источники, и был покаран ее родственниками. После этого Андрей Разин сделал новое заявление о здоровье Заворотнюк в Instagram.

Читайте такжеУ Заворотнюк едко отреагировали на новую ложь о здоровье актрисы

"Очень переживаю за Настю. Дай Бог ей здоровья. Я сам пережил ещё большее горе и поэтому понимаю, насколько важно говорить людям, как можно быстрее, правду. Считаю, ее семья правильно делает, что высказывается в мой адрес и пишет о том, что я пережил такое горе. Но я желаю только выздоровления Насте. Мало того, я хочу вам сказать: чем больше будет гласности от вас, чем вы больше будете говорить правду и говорить о состоянии здоровья, тем легче будет Насте, а те врачи, которые со мной контактировали, они говорили ужасные вещи и для меня было очень важно, как можно быстрее,одним из первых,разбудить ваше сознание", - пишет Разин.

Он поблагодарил за поддержку, и признался, что общался с врачом Анастасии, который сообщил ему о состоянии актрисы. Разин решил оправдать такой интерес тем, что все хотят скорейшего выздоровления Заворотнюк

"Родственники должны больше внимания уделять ее состоянию здоровья, зная о том, что вся страна переживает за прекрасную девушку и актрису. А упреки по поводу моего личного знакомства с Настей считаю неуместными. Ведь я никогда не говорил, что близко с ней знаком. Да это и не важно. Главное, чтобы она поправилась и была здорова.", - говорится в сообщении.

Ранее он написал пост о том, что Анастасия Заворотнюк идет на поправку, и сослался на свои источники, за что и заслужил гнев близких Заворотнюк.

Напомним, что Анастасия Заворотнюк лечит рак в частной клинике, куда ее перевели в начале октября. В это же время появилась информация о том, что Заворотнюк умерла, и все кинулись искать ее могилу на кладбище под Москвой, где похоронены ее отец и брат с женой.

Недавно на станице Анастасии Заворотнюк в Instagram появилась новая запись, из-за которой все решили, что Заворотнюк выписали из больницы.