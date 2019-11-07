"Уже выписали?": Анастасия Заворотнюк сделала заявление после долгого молчания

Анастасия Заворотнюк / Instagram

Анастасия Заворотнюк, которая лечит рак в больнице Москвы неожиданно прервала молчание, и привела своих фанатов в крайнее возбуждение.

Больная раком Заворотнюк публично обратилась к мужу Петру Чернышеву через Instagram.

"У Татьяны и Петра сегодня первое выступление в рамках московского блока шоу "Аленький цветочек". От всей нашей семьи хотим пожелать им гладкого льда, вдохновения и теплого зрительского приема! Как всегда держим за вас кулачки и очень любим!", - говорит Заворотнюк в своем сообщении.

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Поклонники поспешили завалит Анастасию Заворотнюк сообщениями с вопросами и пожеланиям выздоравливать.

"Дай Бог ей здоровья!!!! Родным сил и терпения!!!", "Ее уже выписали из больницы ??", "А у Анастасии-то как дела? Ну хоть скажите - лучше, так же", "Чудо должно произойти!!!", "Бесконечно огромных жизненных сил, энергии и здоровья!", "Здравствуйте, Анастасия. Очень рад за Татьяну и Петра. У них, обязательно все получится. Удачи, им", "За Настю держим кулачки!", "Я уверена, это будет великолепно!", "Настя дай вам бог здоровья ", - пишут в комментариях.

Ранее подруга Петра Чернышева попросила помощи для семьи Заворотнюк. Муж Анастасии Петр Чернышев отправился на гастроли - танцевать в новом шоу Татьяны Навки, чтобы обеспечивать семью и лечение Анастасии.

Как известно, Анастасия Заворотнюк попала в реанимацию с отеком мозга 13 сентября. В больнце ей сделали несколько операций, перед которыми пришлось погружать актрису в медикаментозную кому.

После того, как Анастасия Заворотнюк перевелась в отделение терапии, родные утроили информационную блокаду СМИ, а потом тайно перевели Заворотнюк в другую больницу. Кроме того, что у Анастасии Заворотнюк рак мозга, и она перенесла уже не меньше 3 операций, точно ничего не известно.