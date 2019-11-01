Убитый горем муж Заворотнюк впервые вышел к журналистам

Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев / Instagram

Анастасия Заворотнюк сегодня лечится в частной клинике, стараясь побороть рак мозга, но ее родственники устроили информационную блокаду СМИ, полностью оказавшись сообщать что-то о здоровье Заворотнюк. Это породило только массу слухов, которые обычно не правдивы.

Но, на днях началось новое ледовое шоу Татьяны Навки Русло и Людмила, и муж Заворотнюк впервые за много месяцев вышел к журналистам, пишет КП.

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Петр Черныешев исполняет в новом шоу роль Руслана, и на премьере в Питере вышел к журналистам на пресс-конференцию.

Однако поговорить с ним репортеры не успели: Чернышев быстро сфотографировался с коллективом и буквально сбежал – спортсмен уходил по льду. Видимо, чтобы обезопасить себя от атаки настойчивых представителей прессы.

Вопросы начали задавать Татьяне, которая лаконично на все ответила: "В каком смысле "как он себя чувствует"? Петр Андреевич чувствует себя хорошо. Готов к работе. Спасибо"

Больше ничего добиться журналисты не смогли, и отступили.

Ранее врач-онколог утверждал, что от рака Заворотнюк нет лекарства, а операцию сделать невозможно на такой стадии болезни. Из-за чего многие сделали выводы, что Заворотнюк лечится уже не в России, а за границей. Однако, на днях, друзья Заворотнюк проговорились о новой операции, которую перенесла Заворотнюк.

Напомним, о болезни Заворотнюк узнали 13 сентября, когда она попала в реанимацию с отеком мозга. После этого пошли слухи, что у Заворотнюк начался паралич и ее ввели в искусственную кому. После этого родные Заворотнюк устроили информационную блокаду СМИ,