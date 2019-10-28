Лекарства не существует: всплыли жуткие подробности лечения Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк / Instagram

Анастасия Заворотнюк заболела раком, от корого нет эффективного лечения, утверждает онколог-нейрохирург.

Стандартное лечение онкологии против заболевания Заворотнюк не подействует, предупредил старший научный сотрудник нейрохирургического (онкологического) отделения Национального медицинского исследовательского центра онкологии им. Н.Н.Блохина МЗ РФ Владимир Алешин изданию МК.ру

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Алешин утверждает, что таргетные препараты и иммуноонкология, которые эффективны против онкологических болезней, перед раком мозга бессильны, особенно того типа, что предполагают у Заворотнюк.

"Эти виды терапии показали эффективность при лечении многих видов опухолей, но пока доказательств их эффективности при глиобластоме не существует. Радикальных результатов пока нет. Хотя в мире идет множество клинических исследований, и надежда, конечно, есть. Много говорят о вакцинотерапию злокачественных опухолей, но пока она стандартом не является и достоверных результатов при глиобластоме не дала. При этом у нас есть пациенты, которые живут годы после классической схемы лечения и даже забывают про свою опухоль", — отметил медик.

При этом нетрадиционные методы лечения, к которым от безысходности часто прибегают больные, также не помогают, и даже наоборот - опасны для больных. У Алешина спросили, был ли хоть раз случай, когда нетрадиционная медицина помогла.

"В моей практике таких не было. А вот с негативным влиянием парамедицинских действий мы иногда сталкиваемся. Больные могут серьезно пострадать от осложнений нетрадиционных методов лечения. Среди этих народных целителей, конечно, есть и шизофреники, но больше всего поражают подлецы, которые пользуются беззащитностью наших пациентов", — эмоционально высказался врач.Читайте также"Что с Настей?": Фото Анастасии Заворотнюк из онкологии распространяют в сети

Ранее в сети стали обсуждать, что Анастасия Заворотнюк могла и вовсе быть не больной, а просто сделать неудачную пластическую операцию, и теперь ждать, когда пройдут последствия.

До этого всплыли неприглядные подробности конфликта Анастасии Заворотнюк с ее старшей дочкой Анной.

Как известно, родственники Анастасии Заворотнюк тщательно скрывают реальное состояние актрисы. О болезни Заворотнюк известно только то, что девушка перенесла более одной операции, и что она до сих пор находится в больнице, проходя лечение и реабилитацию.