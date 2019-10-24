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Анастасия Заворотнюк сделала неудачную пластику: новые подробности болезни

24 октября 2019, 17:54

Анастасия Заворотнюк в больнице уже не одну неделю, при этом никто не знает, что с ней и как она даже выглядит. Появилась новая информация о состоянии Заворотнюк.

Анастасия Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк / Instagram

Анастасия Заворотнюк лечит рак 4 степени в больнице в Москве, при этом скрываясь от глаз и камер всех любопытных. Родственники Завортнюк отказываются что-либо сообщать о состоянии актрисы.

Анастасия Заворотнюк неудачно сделала пластику, и теперь скрывается, пока не вернет свою внешность, утверждает издание Bimru со ссылкой на свои источники.

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По информации издания, Анастасию Заворотнюк прячут, потому что последствия ее операции - якобы следы после пластической операции оказались совсем непредвиденными.

"Наверное, родные ждут, пока не рассосутся следы от липосакции", "Возможно, у Заворотнюк неудачная пластика, вот и прячут ее, как Гурченко в свое время, у которой глаза после подтяжки не закрывались", -  - написали поклонники Заворотнюк в Сети, пытаясь развенчать слухи о страшном недуге.

Некоторые пользователи сетей уже начали обвинять родных Заворотнюк, что это просто пиар-кампания.

Другие выступают в защиту, и предоставляют какие-то доказательства своей правоты.

Но в итоге, никто нее знает, что с Анастасией Завортнюк, и почему ее родственники прячут от общественности.

Ранее всплыли подробности конфликта между Анастасией Заворотнюк и ее дочкой Анной.

По версии, которую подтвердили родственники Заворотнюк - у Анастасии рак, причем вероятного головного мозга, но ни на какой стадии, ни как проходит лечение или реабилитация - неизвестно.

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