Конфликт Анастасии Заворотнюк с дочкой: всплыли подробности

Анастасия Заворотнюк / Instagram

Анастасия Заворотнюк лечит тяжелую онкологию в больнице Москвы, и получает большую помощь и поддержку от своей дочки Анны, но, оказывается, в их отношениях были довольно темные времена.

Анастасия Заворотнюк долго воевала с Анной и дочь попортила ей много нервов, пишет Дни.ру.

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Анна занимается вопросом новостей о матери, общается с особо упорными изданиями, и даже организовала работу страницы, которая опровергает фейки, но столь теплые отношения мать и дочь связывали не всегда.

По словам коллеги Анастасии, в недавнем прошлом девушка "изрядно потрепала нервы" звездной маме. Когда Анна захватывалась готической культурой, то якобы попортила маме много крови.

"В подростковом возрасте дочь артистки принесла ей немало хлопот и изрядно потрепала нервы", — заявила изданию женщина, которая хотела остаться анонимной.

Примечательно, что сама Заворотнюк на наследницу никогда не жаловалась - ведь прошло время и Анна стала поводом для гордости.

К слову, сейчас неизвестно только, где находится 18-летний сын Заворотнюк и Строкова Майкл - по последним данным, он живет в США с отцом.

Ранее в России стали сомневаться в болезни Анастасии Заворотнюк из-за того, что родные только и делают, что опровергают фейки. Якобы настоящей информации о состоянии Заворотнюк никто не дает.

Напомним, что вся известная информация это - Анастасия Заворотнюк лечит онкологию, у нее рак мозга, и она перенесла больше 1 операции. Сейчас Анастасия Заворотнюк параллельно с лечением рака занимается реабилитацией.