"За*бали, все выдумки": в России сомневаются в болезни Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк / Instagram

В России стали критически относиться к болезни Анастасии Заворотнюк, родные которой отказываются однозначно ответить на вопрос о состоянии актрисы.

После того, как издание Дни.ру опубликовало опровержение семьи Заворотнюк того, что Анастасия была в коме, или что у нее был паралич, россияне крайне негативно отреагировали в соцсетях, в особенности Instagram.

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После того, как родственники Заворотнюк официально опровергли, что она была в коме, на аппарате жизнеобеспечения, а также, что у Анастасии был паралич, часть россиян перестали верить в ее болезнь.

После истории с Бари Алибасовым, который инсценировал отравление средством "КРОТ", чтобы скрыть лечение другого недомогания, россияне стали недоверчиво относиться к историям с громкими заболеваниями, а родственники Заворотнюк долгое время никак не реагировали на распространяемые слухи об Анастасии.

Теперь же часть поклонников отвернулась от Заворотнюк, а другие продолжают искренне ее поддерживать, и даже устраивают молебни за ее здоровье.

Тем не менее,в комментариях, мнения россиян разделились.

"Больна или здорова это дело ее и ее семьи! Оставьте человека в покое!!!!!", "За*бали, с этой Заворотнюк!", "Вообще все выдумки....", "Выздоравливай, Настя!!!!!!!", "Это что? Алибасов -2 что ли?Не может такого быть!", "Ну и зачем было так долго молчать? Об'яснили бы все сразу и не было бы такой шумихи вокруг этого!", "Достали уже со своей Заворатнюк", "Шепелёв месяц назад призывал и настаивал на этом,ничего бы и не писали лишнего и не перемывали с пустого в порожнее", "За*бали уже. Ждем продолжения КРОТ 3", - пишут в комментариях.

Ранее рак Анастасии Заворотнюк решили лечить молитвой.

До этого в сети стали распространять фото из больницы, где лежит Анастасия Заворотнюк.

Слухи о болезни Заворотнюк всплыли 13 сентября, когда она попала в реанимацию с отеком мозга. Уже к вечеру появилась информация, что у Завоторнюк началя паралич, а потом ее ввели в искусственную кому. После этого у нее начали отказывать органы якобы из-за инфекции, но уже к 18 сентября ее перевели в обычную палату.