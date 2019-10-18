Фото с больницы Анастасии Заворотнюк распространяют в сети

Анастасия Заворотнюк / Facebook

Анастасия Заворотнюк прошла несколько операций в Европейском Медицинском Центре в Москве, сейчас же проходит лечение в другом центре с возможностью реабилитации. В сети впервые показали фото с больницы Анастасии Заворотнюк, в которой она лежала, и в которую она перевелась.

Российские СМИ опубликовали фото, которые собрали из соцсетей и разнообразных источников.

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Новая больница - заведение, которое предоставляет помощь больным также после основного лечения. В сети показали ориентировочно в каких палатах лежала Анастасия Заворотнюк - как очень простая и довольно бедная, так и супер-вип палата из металла и стекла с кроватью со всеми приборами, которые только могут там быть.

Читайте такжеВсплыла правда о тайном захоронении Анастасии ЗаворотнюкКроме того, в сети показали фото бассейна и зоны реабилитации, про которые писали ранее СМИ - в больнице действительно есть бассейн - и тренажер стоит прямо под водой - больные занимаются в бассейне особыми упражнениями.

Ранее появилась информация о том, что Анастасия Заворотнюк идет на поправку и уже самостоятельно ходит.

До этого родные Заворотнюк разоблачили СМИ, которые написали не правдивую информацию.

Причиной этому были слухи о том, что Анастасия Заворотнюк оказалась в состоянии сопора и скоро может упасть в кому.

На данный момент точно известно только то, что Анастасия Заворотнюк лечит рак мозга 4 степени, и попала в предыдущую больницу в тяжелом состоянии - сейчас ей стало лучше.