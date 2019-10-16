Стало лучше: Анастасия Заворотнюк идет на поправку

Анастасия Заворотнюк / Instagram

Анастасия Заворотнюк идет на поправку и проходит реабилитацию в бассейне в новой больнице, что весьма радует близких.

После операции в частной клинике Анастасии Заворотнюк стало заметно лучше, сообщают друзья в интервью КП.

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Анастасия Заворотнюк после нескольких операций в частной клинике пошла на поправку и была переведена в другое заведение с возможностью сразу проходить реабилитацию.

"После операции ей стало заметно лучше. Родственники переживают, что в СМИ много недостоверной информации, Настю уже два раза "хоронили"... На самом деле она восстанавливается, проходит реабилитацию - в том числе в бассейне...", - высказались друзья Заворотнюк.

Прояснили также ситуацию с финансами и публичностью семьи Анастасии Заворотнюк - по информации, которую предоставили коллеги Заворотнюк, ее семья вовсе не нуждается в финансовой поддержке, так как ее муж зарабатывает предостаточно, и пока актриса болеет, способен обеспечить семью.

" Пети с финансами все хорошо. Он прилично заработал, выступая в главных ролях в ледовых спектаклях Золушка и Красавица и Чудовище. Если шоу в Москве или регионах, то Чернышев получает за один выход на лед более 100 тысяч рублей. Заграничные гонорары Пети более внушительны. Там Чернышеву платят в среднем от 10 тысяч евро (более 700 тысяч рублей) за один спектакль. Но дело не только в деньгах: для лечения жены Петр подключил все свои связи", - говорится в сообщении.

Ранее стала известно, в каком состоянии реально находится больная раком Анастасия Заворотнюк.

Кроме того, в сети всплыла информация о том, кто и зачем занимается раскруткой фанатской страницы Анастасии Заворотнюк в сети. Родные Заворотнюк, естественно эту информацию опровергают.

До этого в сети утверждали, что Анастасия Заворотнюк болеет раком 4 стадии, который уже является неоперабельным. По слухам, ее вводили в искусственную кому, и даже ставили на аппарат искусственного жизнеобеспечения. Родные Заворотнюк утверждают, что всего этого не было.