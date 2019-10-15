Страницу в поддержку Заворотнюк ведут люди Малахова: готовится выпуск шоу

Анастасия Заворотнюк / Facebook

После восстановления страницы Instagram в поддержку Анастасии Заворотнюк, стало, наконец известно, кто занимается ее продвижением.

Это непростая подготовка к выпуску эксклюзивного материала об Анастасии Заворотнюк, пишет телеграм-канал НеМалахов.

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"Страницу в Инстаграме в поддержку Анастасии Заворотнюк ведут редакторы программы Андрея Малахова "Прямой эфир"", - говорится в сообщении.

По информации телерам-канала, родные Заворотнюк примут участие в шоу совершенно бесплатно в обмен за информационную поддержку.

"В настоящее время готовится передача о звезеде сериала "Моя прекрасная няня", куда ее дочь Анна придет в эфир. За два часа количесво продписчиков в группе выросло на 21 тысячу человек", - говорится в публикации.

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